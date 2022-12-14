ABI YOUTH & GENDER LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
L'opération proposée est un prêt intermédié à bénéficiaires multiples à Atlantic Business International SA, qui sera déployé par l'intermédiaire de ses filiales bancaires dans les États Membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), pour rétrocession à des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), en mettant l'accent sur l'emploi des jeunes et l'égalité des genres
Cette opération a pour objectif le financement de projets portés par des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédaire (ETI), et ciblera notamment les PME contribuant significativement à l'emploi des jeunes et à l'égalité des genre dans l'accès à la finance.
The proposed Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) aims at on-lending to private businesses, notably SMEs. It will contribute to the private sector inclusive growth and decent job creation in Member States of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and will target specifically i) decent job creation for youth and youth entrepreneurship and ii) businesses owned, run, employing or primarily serving women, in line with the 2X Challenge criteria.
The project is expected to enhance inclusive growth and sustainable economic development and is aligned with the priorities expressed under the NDICI-Global Europe and the African Union's Agenda 2063. It will contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 1 "No Poverty", SDG-5 "Gender Equality", SDG-8 "Decent Work and Economic Growth", SDG-10 "Reducing Inequalities" and SDG-17 "Partnerships for the Goals".
The availability of longer-term funds in hard currencies will enable ABI to diversify its funding sources, extend the tenors of its underlying loan and continue deepening local financial markets. It is foreseen that technical assistance will be provided to ABI through the African Women Rising Initiative. Moreover, a partial portfolio guarantee under the EFSD Guarantee will be deployed to enable ABI to provide wider access to finance for SMEs, with enhanced conditions for young persons and women.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.