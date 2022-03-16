BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Loan supporting energy efficiency and bio-economy development led by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Argentina, to be implemented by the state-owned Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Financing to the Republic of Argentina to support SMEs and mid-caps that develop sustainable energy and bio-economy investments. Resources will be channelled through the state-owned financial entity "Banco de Inversión y Comercio Exterior SA" ("BICE").
The proposed operation concerns a loan to the state-owned national development bank of Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), that will finance loans to Small and Medium Enterprises (SME), mid-caps, and both private and public sector entities, to promote the expansion of sustainable energy and bio-economy projects.
The operation addresses multiple market failures, such as negative carbon and air pollution externalities and access to finance. Through higher energy efficiency, demand for electricity and heat will be reduced, that together with alternative renewable energy production reduce carbon externalities and improves energy security. The project also addresses the failure in financial markets for SMEs and midcaps.
The EIB's participation offers the Borrower longer term maturities of the funds raised and flexibility on drawdowns. It diversifies its funding base while mobilises resources from the private sector to crown-in.
The project is expected to contribute to the achievement of EU priorities, the EIB climate and energy policy goals, and to national targets for decarbonisation set in Argentina while covering several SDGs.
Additionally, the project has a specific gender focus. Increasing women's contribution to the employment and entrepreneurship brings economic and social benefit by unlocking potential growth and reducing poverty.
Final beneficiaries receiving EIB financing will be requested to comply with applicable legislation and the ElB Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in Argentina, as appropriate.
BICE will be required to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries that receive EIB financing are in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.