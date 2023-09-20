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TLCOM TIDE AFRICA II FUND

Signature(s)

Montant
28 081 999,44 €
Secteur(s)
Services : 28 081 999,44 €
Date(s) de signature
10/11/2023 : 28 081 999,44 €
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Related public register
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA II FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juillet 2023
Statut
Référence
Signé | 10/11/2023
20220276
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TLCOM TIDE AFRICA II FUND
TLCOM CAPITAL LLP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 30 million (EUR 28 million)
USD 150 million (EUR 140 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The operation consists of an equity participation of up to USD 30m in a closed-end venture capital fund investing in scalable start-ups across sectors leveraging digital technologies.

The fund aims to provide equity and quasi-equity to start-ups in sub-Saharan Africa and Egypt. The fund will support the growth of the private sector in Africa and the digitalisation of the African economy. The fund will support the achievement of a number of sustainable development goals (SDG) including SDG 8 (Decent work and economic growth), as well as SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure). Moreover, digital technologies are a powerful catalyst for socio-political, economic empowerment and participation of women and girls, given their potential to reduce economic and social disparities. As a result, this fund will also pursue SDG5-gender equality.

Additionnalité et impact

The operation will contribute to the development of a more diversified economic base and more inclusive growth, in particular through its support to start-ups and early stage tech companies. The transformation to a digital economy is at the centre of Africa's economic and social development's strategy.


Moreover, most if not all start-ups in which the fund will invest will have a digital component which will serve to address the insufficient digitalization of the African economy market failure. Lastly, it is expected that EIB's support to this operation will contribute to the adoption of best market practices, especially regarding Environment Social and Governance aspects through mandatory Environmental and Social Management Systems and an EIB's seat at the Advisory Committee to ensure strong governance rules are applied.


The project is eligible under the Strategic Projects Facility ("SPF") and aligned with the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) ? 'Global Europe' for the current MFF period (2021-2027).



Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to EIB's guidelines.

The fund is expected to comply with the EIB's procurement guidelines.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 septembre 2023
10 novembre 2023
Documents liés
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA II FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA II FUND
Date de publication
21 Sep 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155726263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220276
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TLCOM TIDE AFRICA II FUND
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Fiche récapitulative
TLCOM TIDE AFRICA II FUND
Fiche technique
TLCOM TIDE AFRICA II FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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