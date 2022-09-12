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CODASIP (IDGF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 600 000 €
France : 4 500 000 €
Czechia : 9 900 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2022 : 600 000 €
20/12/2022 : 4 500 000 €
20/12/2022 : 9 900 000 €
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Related public register
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CODASIP (IDGF)
Projet apparenté
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2023
Statut
Référence
Signé | 20/12/2022
20220250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CODASIP (IDGF)
CODASIP GMBH,CODASIP SRO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 35 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Codasip sells electronic design automation software for RISC-V based microprocessor development and the associated IP licensed RISC-V cores.

The aim is to support the company in accelerating its research and development investments.

Additionnalité et impact

The promoter is an SME founded in 2014 and based in the Czech Republic, with further design centres in France and the UK. The project contributes to the policy objective of Research and Development by supporting the promoter in developing semiconductor design technology suited for innovative applications like artificial intelligence and edge computing. The promoter's strategy depends on significant RDI investments in order to lead the technology development. The promoter thus faces challenging financing needs but is expected to generate positive externalities as it helps to support European semiconductor industries, boost innovation, growth and job creation. EIB financing, with an innovative structure adapted to the risk profile of this early stage company, allows the promoter to finance its investment plan, generating a positive crowd-in effect for other investors. The EIB loan offers the Company significant drawdown flexibility and a mid-term financing option.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
12 septembre 2022
20 décembre 2022
Documents liés
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CODASIP (IDGF)
Projets associés
Projet apparenté
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CODASIP (IDGF)
Date de publication
8 Mar 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158788259
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220250
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CODASIP (IDGF)
Autres liens
Fiche récapitulative
CODASIP (IDGF)
Fiche technique
CODASIP (IDGF)
Projet apparenté
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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