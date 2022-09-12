CODASIP (IDGF)

Fiche récapitulative
Codasip sells electronic design automation software for RISC-V based microprocessor development and the associated IP licensed RISC-V cores.
The aim is to support the company in accelerating its research and development investments.
The promoter is an SME founded in 2014 and based in the Czech Republic, with further design centres in France and the UK. The project contributes to the policy objective of Research and Development by supporting the promoter in developing semiconductor design technology suited for innovative applications like artificial intelligence and edge computing. The promoter's strategy depends on significant RDI investments in order to lead the technology development. The promoter thus faces challenging financing needs but is expected to generate positive externalities as it helps to support European semiconductor industries, boost innovation, growth and job creation. EIB financing, with an innovative structure adapted to the risk profile of this early stage company, allows the promoter to finance its investment plan, generating a positive crowd-in effect for other investors. The EIB loan offers the Company significant drawdown flexibility and a mid-term financing option.
The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.