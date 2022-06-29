PIRAEUS BANK ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS FLP

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
European Guarantee Fund (EGF) guarantee instrument to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs).
The project aims to improve the access to finance for SMEs in Greece and hence support the economic recovery from the COVID-19 pandemic. SMEs are the backbone of the Greek economy and thus play an important role for value creation and employment. Moreover, the proposed operation will target 100% of the loan amount eligible projects promoted by SMEs located in less developed and transition regions.
The proposed transaction consists of an EGF operation, in the form of a first loss piece guarantee on an SME and Midcap portfolio originated by Piraeus Bank S.A. (Greece) in order to support new lending to SMEs. Piraeus is one of the largest bank in the country and a repeat intermediary for the Bank. The operation facilitates a quick mobilisation of financing for the SMEs, a sector key for employment and value added/growth. The proposed operation addresses a market failure related to SMEs access to finance in the aftermath of the Covid-19 pandemic. The operation is expected to mitigate the financial constraints and help viable companies to sustain their economic recovery and to relaunch their business activity severely hit by the pandemic. The operation also addresses the EU's economic, social and territorial disparities and hence contributes to the cohesion objective, by targeting companies in transition and less developed regions. EIB contribution is notable as it offers a guarantee for a subordinated (junior) tranche (novel product in the market). EIB/EIF also leveraged their status as supranational institutions and their AAA rating to provide the guarantee that is acceptable from a regulatory point of view. The EIB participation will have a positive signalling effect to the market and reduce risk perceptions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.