AFREXIMBANK SUPPLY CHAIN LOAN FOR SMES & MIDCAPS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of a loan to Afreximbank for supply chain financing support to private sector entities in Africa. Under this operation, the financing solutions offered by Afreximbank directly, or via other financial intermediaries, will be dedicated to support private sector loans primarily denominated in hard currency.
The purpose is to enhance access to finance for small and medium sized enterprises and MidCaps. This project contributes to several Strategic Development Goals and focuses on supporting intra and extra African trade.
The operation concerns a loan to the financial intermediary Afreximbank for supply chain financing support to private sector entities in Africa. The financing solutions offered by Afreximbank directly or via other financial intermediaries may include products like import finance, pre-export financing and prepayment financing. The project is expected to contribute towards addressing the market failure of imperfect information and the ensued obstacles to access to finance that Small and Medium Enterprises (SME) are confronted with when applying for funding by enabling SMEs to access hard currency financing, improve employment and reduce poverty. The provisioning of EIB funding at appropriate terms and conditions will contribute to strengthen the borrower's funding profile and will support its on-lending to SMEs in particular. The project falls under the remit of the European Union's (EU) external action, the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) and its Investment Framework as well as the African Union's Agenda 2063 and the EU Sub-Saharan Africa Multi-Annual Indicative Programme 2021-2027, which supports a stronger regional and continental economic integration through inclusive economic growth and job creation. The operation will advance several Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 8 (decent work and economic growth) and SDG 10 (reduced inequalities).
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.