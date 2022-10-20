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DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS 2

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 10 000 000 €
Pologne : 10 000 000 €
Allemagne : 25 000 000 €
Espagne : 25 000 000 €
Italie : 25 000 000 €
Pays-Bas : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 300 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2023 : 5 000 000 €
9/11/2023 : 10 000 000 €
9/11/2023 : 10 000 000 €
9/11/2023 : 25 000 000 €
9/11/2023 : 25 000 000 €
9/11/2023 : 25 000 000 €
9/11/2023 : 200 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2023
Statut
Référence
Signé | 09/11/2023
20220110
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS 2
DE LAGE LANDEN FINANS AB,DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV,DE LAGE LANDEN LEASING,DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SA,DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTION SRL,DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS SLU,DE LAGE LANDEN VENDORLEASE BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance small/medium scale projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps with a strong focus towards sustainability.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and Midcaps.

Additionnalité et impact

The project supports the financing of small scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps across the EU with high relevance in terms of sustainability. The project has a very good policy contribution as it addresses access to finance for SMEs and Mid-Caps with a focus on Climate Action & Environmental Sustainability. The operation is a further step in the implementation of the Climate Action & Environmental Sustainability via financial intermediaries, targeting a specific sub-segment of SME/Mid-Cap lending. The financially sound financial intermediary is well placed and has a strong and positive track record of implementing such projects. The facility is expected to offer a strong contribution to maintaining employment as it is expected to support a large number of smaller leases of SMEs and Mid-Caps. The EIB involvement offers a financial benefit and funding diversification. EIB's cooperation and engagement with the financial intermediaries aids in facilitating the transition to greener financing.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 octobre 2022
9 novembre 2023

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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