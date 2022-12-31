SBI CLIMATE ACTION FL

Fiche récapitulative
The operation consists of a framework loan to support climate action investments in India. The facility will finance renewable energy generation projects, electric mobility or green hydrogen production, as well as potentially other eligible climate action investments.
The framework loan will finance a series of renewable energy generation plants located in India, mostly of small to medium size, as well as potentially other climate action investments, such as renewable energy equipment manufacturing or low carbon transport, promoted by private sector companies.
If the schemes were located within the EU, most of them would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), with the competent authorities assessing the need for an EIA. The inclusion of certain interconnection infrastructure, falling under Annex I, would require a mandatory EIA. In India, environmental and social regulations include some of the elements present in the EU Directives, although there is traditionally certain lack of enforcement. In particular, national regulation requires an Environmental and Social Standards Assessment (ESIA) for these type of projects. Compliance with ESIA at the Framework Loan and allocation levels will be verified during the appraisal of the schemes, in particular the Promoters' environmental and social capabilities and procedures, public consultation process, vulnerable groups and land tenure issues.
The Promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.