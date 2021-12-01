EGF ABS - FLP PL BANK MILLENNIUM LOAN FOR SMES

The securitisation instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed to address liquidity and long-term investment needs of SMEs affected by the COVID19 pandemic. This operation in Poland addresses the underlying difficult market conditions in access to finance faced by SMEs due to information asymmetries, which has been further exacerbated by the ongoing pandemics. The project will be implemented by Bank Millennium ("BM") Group including the wholly owned subsidiary Millennium Leasing, a key player in the Polish leasing market. Most of the funding is expected to reach final beneficiaries located in cohesion regions of Poland, thus improving their access to adequate financing.

it should be highlighted that differently to any previous transaction, this operation will generate a high level of lending multiplier, ultimately conveying EIB's commitment to support SMEs in improving their access to finance.

In addition, EIB participation sends a signal to the market that will contribute towards crowding in private sector financial intermediaries while supporting economically viable companies which suffer temporarily by the COVID-19 pandemic. Overall, the project can contribute to the development of the Polish financial market and positively stimulate economic recovery, thereby sustaining employment.