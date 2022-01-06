CASA INSTALLATION & FEMINISATION PLS MBIL

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists in a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Credit Agricole to support the professionals in the healthcare sector in France.
The aim is to enhance access to finance for small and medium sized enterprises (including professionals) in the healthcare sector. Up to 50% of the MBIL total amount is dedicated to new start-ups in the sector and 30% of the facility will be supporting enterprises run by women.
The project addresses market failures related to starting and existing professionals/SMEs' access to finance and citizens' access to health services. There is intrinsically higher risk associated with small-scale and especially new activities, the competitive environment is more uncertain and rates of return and failure tend to be higher. The second market failure arises from health externalities including e.g. containment of communicable diseases and the impact on economic productivity and social wellbeing from a healthier workforce and population. The project also addresses regional disparities in access to care. The EIB loan will increase availability of long-term loans to SMEs and independent practitioners, and reduce their financing costs. Moreover, the project will promote gender equality among healthcare providers by supporting businesses run by women.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.