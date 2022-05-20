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SGEF ITALY LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 250 000 000 €
Lignes de crédit : 250 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2022 : 250 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2022
Statut
Référence
Signé | 27/07/2022
20210474
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SGEF ITALY LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION
FRAER LEASING SPA,SG EQUIPMENT FINANCE ITALY SPA,SG LEASING SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Dedicated EIB loan to finance eligible small and medium-sized enterprise (SME) and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.

Dedicated EIB loan to finance eligible SME and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.

Additionnalité et impact

The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs and Midcaps in Italy. The project's policy impact is rated very good as it addresses market failures related to SMEs' constraints in accessing long term funding to finance their growth. Overall, the project is expected to have a positive impact on the economy also by promoting investments in the climate action and environmental sustainability sectors, particularly important following the energy crisis caused by the war in Ukraine. These projects are ultimately expected to generate positive externalities by providing environmental benefits and increasing the resilience to climate change, including through investments in Electric Vehicles, Agricultural equipment, Green economy and Photovoltaics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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