REGIONE EMILIA-ROMAGNA EU BLENDING PROGRAMME

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Support Regione Emilia-Romagna measures in favor of local small and medium-sized enterprises (SMEs) targeting investments in priority sectors (Regional Development Plan 2021-2027).
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and mid-caps.
The operation addresses access to finance constraints facing SMEs in Emilia-Romagna Region through L/T loans that supports new financing for SMEs and Midcaps. Currently a regional specific plafond of ESIF funds have been allocated to reduce interest rates in the tourism sector. The Region is available to enlarge this interest rebate opportunity to other sectors. The EIB contribution rests on longer maturity and introducing an innovative product to the regional market. EIB involvement also generates a signalling effect that may help crowd in additional financing. Implementation is handled by four intermediaries selected by the Region through a public tender that have in-depth experience with implementing EIB products through a network of branches in the targeted region.
The operation addresses the constrained access to finance for SMEs/Midcaps which stems from the market failure of asymmetric information. It also rests on strategic alignment with EU and EIB policy priorities as well as the country's national development plan.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.