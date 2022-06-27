REGIONE EMILIA-ROMAGNA EU BLENDING PROGRAMME

The operation addresses access to finance constraints facing SMEs in Emilia-Romagna Region through L/T loans that supports new financing for SMEs and Midcaps. Currently a regional specific plafond of ESIF funds have been allocated to reduce interest rates in the tourism sector. The Region is available to enlarge this interest rebate opportunity to other sectors. The EIB contribution rests on longer maturity and introducing an innovative product to the regional market. EIB involvement also generates a signalling effect that may help crowd in additional financing. Implementation is handled by four intermediaries selected by the Region through a public tender that have in-depth experience with implementing EIB products through a network of branches in the targeted region.

The operation addresses the constrained access to finance for SMEs/Midcaps which stems from the market failure of asymmetric information. It also rests on strategic alignment with EU and EIB policy priorities as well as the country's national development plan.