UC ENHANCED COVID19 SME & MIDCAP SUPPORT II

The operation supports the financing of SMEs & Midcaps affected by the Covid-19 via bank intermediation in order to fight the adverse economic effects of the pandemic. This finance proves critical to provide financial support to SMEs & Midcaps whose own existence is at risk given the lockdown measures that have been implemented in Italy. In addition, a large portion of the new SME portfolio will be originated in the most severely affected regions: Lombardy, Veneto and Emilia Romagna. In line with the legacy, it is expected that the manufacturing sector will absorb a large portion of the new allocations. The Italian manufacturing sector ? accounting for around 17% of value added - is the second largest in the EU and disruptions may cause significant spill-overs to other EU countries. Italian SMEs are highly integrated in local and global value chains, very internationalized and highly labour intensive, particularly those based in the northern regions. In this context, lower investment activity is likely, as companies' investment decisions are being postponed/cancelled against the backdrop of spiking uncertainty and tighter financing conditions, which will impact severely the employment. EIB participation is critical to unlock financing to SMEs given that the securitization market is completely stalled.