Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2022 : 17 500 000 €
3/11/2022 : 17 500 000 €
Autres liens
Related public register
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Communiqués associés
France : GenSight Biologics obtient un crédit d'un montant de 35 millions d'euros de la BEI pour accompagner la mise sur le marché de LUMEVOQ en Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
9 février 2023
Statut
Référence
Signé | 03/11/2022
20210328
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
GENSIGHT BIOLOGICS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop a pipeline of proprietary gene therapy candidates.

The company is developing a pipeline of proprietary gene therapy candidates to provide patients with a long-lasting cure for severe genetic blinding retinal diseases, for which there are currently no approved treatments.

Additionnalité et impact

The project concerns an operation under the European Growth Finance Facility. The purpose of the loan is to provide direct, equity-type financing under EIB's Venture Debt Instrument to support Research, Development and Innovation ("RDI") activities of the innovative company 'Gensight', an SME based in France. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI, arising from limited access to commensurate financing as a result of factors such as information asymmetries, misalignment of incentives, etc. Gensight is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of gene therapies with the potential to provide patients with a long-lasting cure for severe genetic blinding retinal diseases. If successful, the project will have a high socio-economic impact. In addition, by creating knowledge externalities, the project will provide significant socio-economic benefits, will strengthen France and Europe's leading position in biotechnologies, and it will help to retain skilled staff engaged in the Company's RDI activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The related RDI investments are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the project procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB will verify details during the project due diligence.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
25 août 2022
3 novembre 2022
Documents liés
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Autres liens
Communiqués associés
France : GenSight Biologics obtient un crédit d'un montant de 35 millions d'euros de la BEI pour accompagner la mise sur le marché de LUMEVOQ en Europe

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Date de publication
8 Mar 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158416156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210328
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Autres liens
Fiche récapitulative
GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Fiche technique
GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Communiqués associés
France : GenSight Biologics obtient un crédit d'un montant de 35 millions d'euros de la BEI pour accompagner la mise sur le marché de LUMEVOQ en Europe

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : GenSight Biologics obtient un crédit d'un montant de 35 millions d'euros de la BEI pour accompagner la mise sur le marché de LUMEVOQ en Europe
Autres liens
Related public register
08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes