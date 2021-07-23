IFIS LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION

The EUR 50.0m operation is aimed at supporting Climate Action projects (100% contribution to CA) promoted by SMEs in Italy mostly linked to the acquisition of Zero Emission Battery Electric Vehicles (BEVs). Over the last years, IFIS developed partnership with the main BEV producers and is expected to further expand this business line thanks to the EIB's funding support. The financing of this project contributes to EIB's lending priority objectives on Climate Action and Environmental Sustainability as well as on climate action (transversal) and economic and cohesion (transversal).

The promoter's investments address the market gaps associated with (i) the still imperfect competition and incomplete markets for very innovative and still market-entry stage vehicle electrification, automation and connectivity technologies, (ii) projects promoting positive environmental, safety and knowledge externalities.

Overall, the project is expected to generate good quality and results, improving the access to finance to SMEs and to the wider society.

The proposed operation will contribute to the EIB Climate Strategy by boosting investments aimed at tackling Climate Change and by increasing Climate Change awareness in Italy.



