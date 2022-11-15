LEAF SPACE (EGFF)

Fiche récapitulative
The loan will finance the worldwide expansion of a ground station network to communicate with low earth orbit satellites and increase the network coverage and communication capacity. It will also support the development of new services supporting high throughput frequency bands, to connect through optical transmission and to track launchers during take off. The project will be implemented in the period 2022-2024.
This project will support the promoter's growth, notably the development of its products and services in new target markets.
The related research and development activities will be carried out in existing facilities, as well as the installation of new ground stations will take place at sites already being used for the same purpose. Such activities are therefore not likely to fall under the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive2014/52/EU). There is no particular negative residual impact on the environment expected. Further details will be verified during the appraisal phase.
The promoter is a private company operating in the space sector, which is exempt from public procurement requirements.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.