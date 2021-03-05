CESKA SPORITELNA COVID19 RESPONSE FOR SME&MIDCAP

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Loan for the financing of small and medium scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Czech Republic. The eligibility will reflect the priority of dealing with the consequences of the COVID-19 crisis.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps. This operation will contribute to mitigating the negative economic effects of the COVID-19 pandemic.
Ceska Sporitelna a.s.("CSAS" or "Borrower") is one of the largest financial institution in Czech Republic with a leading position in SME lending and a long standingEIB partner with excellent implementation track record.
The project addresses the socio-economic impact of the COVID-19pandemicby providing funding to CSAS for the financing ofeligible expenses of affected SMEs and MidCaps. The operation will be carried out in CzechRepublic and it is expected that more than 80% of the loans will be extended to final beneficiaries in Cohesion regions.
Attractive conditions of EIB financing, such as longer maturities and pricing,will facilitate the project implementation.At the same time, the Bank will address the sub-optimalinvestment and liquidity situation through schemes that, due to their size and/or the size of their promoters, would not qualify forEIB's direct financial support.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.