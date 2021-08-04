ENDA TAMWEEL MICROFINANCE LOAN

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Synthetic local currency loan to fund microfinance activities of ENDA TAMWEEL, a microfinance company in Tunisia.
This synthetic local currency loan aims at supporting microfinance activities of ENDA TAMWEEL in Tunisia and promoting access to finance for micro/small enterprises specifically targeting women, youth, refugees and poor populations living in rural areas.
A large portion of the population in Tunisia has limited access to finance, particluarly vulnerable groups such as women, youth, micro-entrepreneurs and population living in rural areas. This new operation with Enda Tamweel is a good opportunity to contribute to fight against powerty by supporting financial inclusion of these groups and helping them to grow. Microfinance Institutions face shortage of liquidity in Tunisia and have limited local sources of funding (not allowed to take deposits and no access to the Central Bank refinancing mechanism). External sources of funding is crucial for Microfinance Institutions such as Enda. With this synthetic loan in Tunisian Dinar, the EIB will fill in this market gap by providing affordable resources in local currency with a long tenor .
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Project information for publication has been shared with ENDA on 26th July. The publication will be requested once operation approved by MC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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