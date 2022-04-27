AIRCRAFT INNOVATION

The project supports the policy objective of research, innovation and digitisation by providing tailored financing to the promoter's long-term oriented developments of new aircraft technologies and systems. The project entails positive knowledge spill-overs related to innovative technologies for the aviation sector, enabling better safety and environmental performance, advanced flight control and new avionics systems.

EIB's involvement will also provide a highly flexible financial product to the counterpart, allowing it to diversify its financing sources and consolidate its overall financial position