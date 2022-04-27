AIRCRAFT INNOVATION

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) on innovative aircraft systems and technologies. It includes early stage developments in areas such as airframe design, avionics and communications.
The project aims at supporting the promoter's long-term technology roadmap. It will introduce a range of innovative aircraft technologies and systems, enabling better performance and improved environmental and safety characteristics. It finances activities that will create high-level knowledge in critical aviation technologies and strengthen the expertise within the EU aviation industry.
The project supports the policy objective of research, innovation and digitisation by providing tailored financing to the promoter's long-term oriented developments of new aircraft technologies and systems. The project entails positive knowledge spill-overs related to innovative technologies for the aviation sector, enabling better safety and environmental performance, advanced flight control and new avionics systems.
EIB's involvement will also provide a highly flexible financial product to the counterpart, allowing it to diversify its financing sources and consolidate its overall financial position
RDI activities related to aircraft manufacturing are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU; the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore very unlikely. The Bank's services will review the environmental details during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.