ALMA PARTNERS (EGF VDC)

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Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
Alma is a newly established fund in Luxembourg (in the legal form of a Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)) led by a first-time team, coming from Kreos. The EIB will establish a venture debt co-invest platform with Alma to support investments and working capital needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) established in the EU.
The EIB investment aims to provide financing for growing and innovative SMEs and support their recovery in the aftermath of the COVID-19 crisis.
The pandemic has exacerbated the known difficulties that SMEs and especially innovative SMEs experienced in accessing cost- effective, long-term finance. These difficulties arise from the small scale of activities, uncertainties in the market and inherent riskiness of innovation activities leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB co-investment with ALMA would help SMEs to alleviate the immediate negative effects of the pandemic by offering finance to strengthen their competitiveness and build-up their future resilience through the support to small-scale investments in several innovative high technology sectors. The targeted innovative SMEs will develop and deploy technologies that will be adopted eventually more widely in the EU and thereby they will contribute to strengthen Europe's economic resilience and competitiveness, support digital transformation and help withstand major adverse events such as the pandemic.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.