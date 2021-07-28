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DYEMANSION (EGF VD)

Signature(s)

Montant
11 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 11 000 000 €
Industrie : 11 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2021 : 11 000 000 €
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Related public register
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DYEMANSION (EGF VD)
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - DYEMANSION (EGF VD)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et le Fonds du CEI fournissent un nouveau financement à la jeune pousse industrielle DyeMansion

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 22/12/2021
20200876
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DYEMANSION (EGF VD)
DYEMANSION GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 11 million
EUR 16 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

DyeMansion is a German based company operating in the field of 3D printing / additive manufacturing. More specifically, it develops and produces post-processing equipment for finishing (cleaning, surfacing and colouring) that turns 3D printed raw parts into finished products.

The objectives of the EIB financing are to support the company in mitigating the impact from the COVID-19 pandemic and in executing its growth investments mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionnalité et impact

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development, by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of 3D printing / additive manufacturing.

The project entails positive knowledge spillovers related to materials and process technologies for the finishing (cleaning, surfacing and colouring) of 3D-printed parts, strengthening the EU's position in the advanced manufacturing technologies.

EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Documents liés
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DYEMANSION (EGF VD)
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DYEMANSION (EGF VD)
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151062465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200876
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DYEMANSION (EGF VD)
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235368478
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200876
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DYEMANSION (EGF VD)
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - DYEMANSION (EGF VD)
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Fiche récapitulative
DYEMANSION (EGF VD)
Fiche technique
DYEMANSION (EGF VD)
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