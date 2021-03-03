UNICREDIT BULBANK BULGARIA EGF RISK SHARING

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Linked risk sharing operation under the European Guarantee Fund (EGF) related to Bulgarian small and medium-sized enterprises (SME) & mid-cap and large corporate portfolio.
Linked risk sharing operation under the European Guarantee Fund (EGF) related to Bulgarian SME & mid-cap and large corporate portfolio in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and indirect SME support) affected by the COVID-19 pandemic.
The operation represents the first EIB's unfunded, uncapped guarantee under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in Bulgaria and the first EIB guarantee to UniCredit Bulbank AD. The project aims to support the access to finance of Bulgarian SMEs, Midcaps and large corporates, experiencing the negative impact of the Covid-19 pandemic, in sectors that are in line with EIB's long-term mission (Innovation, Climate Action and support for SMEs and Midcaps). EGF-backed guarantee will help provide loss protection for newly originated eligible loans to larger Midcaps and large corporates. The EIB contribution consists in introducing a product with innovative features for the counterpart as the guarantee enables UniCredit to reach beneficiaries that are not covered by any of the existing guarantee schemes currently available in Bulgaria. The financial contribution is based on a fixed guarantee rate for different underlying maturities of the eligible loans. MidCaps and Large Corporates will benefit from the above additional lending made available by UniCredit Bank at typically beneficial terms, in the form of reduced interest rates, longer maturities and/or lower collateral requirements. SMEs will benefit from improved access to finance, to be achieved via the built-up of a complementary SME loan portfolio by UniCredit Bulbank.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU environment and procurement legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU environment and procurement legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.