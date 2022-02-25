EIB-BPI COVID-19 FACILITY (EGF)

Fiche récapitulative
Venture debt co-investment platform between the EIB and BPI (the French National Promotional Finance Institution) to support the recovery of small and medium-sized enterprises (SMEs) impacted by the COVID-19 crisis.
To strengthen the "FRPME" (Fonds de Renforcement des PMEs) fund recently launched by the French BPI and aiming to support companies impacted by the COVID-19 crisis so they can resist and "rebound" to grasp opportunities once the crisis declines.
The operation consists of a co-investment facility between BPI and the EIB to deploy quasi-equity into French SMEs. It targets a diversified portfolio of SMEs that have met difficulties during the Covid-19 crisis, but whose fundamentals remain sustainable over the long term. COVID-19 has reduced these companies' access to equity capital and thereby hampered their growth and innovation. With decades of experience in providing funding to such SMEs in France, BPI is an ideal partner for the EIB to swiftly deploy capital in that market to alleviate the challenges resulting from the pandemic. From BPI's perspective, the EIB's capital commitment significantly increases its resources and its visibility to support the targeted SMEs.
The EIB on its own would not be able to originate and structure such a number of small tickets in the French market at the speed required by a pandemic relief effort. BPI, with its large on the ground presence and unrivalled market access, is the ideal partner for such a co-investment approach.
The platform's operational guidelines will provide for due diligence of environmental and social aspects for all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.