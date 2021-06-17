ISP EGF ENHANCED SUPPLY CHAIN SUPPORT

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Reverse factoring operation under the European Guarantee Fund (EGF) of trade payables of Italian corporates and mid-caps, improving access to finance of their mainly small and medium-sized enterprise (SME) suppliers, but possibly also mid-caps and large corporates.
The operation will allow an increase in the reverse factoring volumes available for suppliers to identified mid-cap and large corporate buyers enabling access to finance at favourable financing conditions for SME and mid-cap final beneficiaries.
Access to finance has become a
critical issue as a result of the COVID19 crisis, due to both a rapid increased
demand and rising constraints on the side of the intermediary banks. These
constraints are idiosyncratic and only partly addressed, e.g. through exceptional
measures introduced by the ECB which is providing unprecedented amounts of
liquidity support in the Euro area countries
Supply chain finance allows companies, especially SMEs and Midcaps, to unlock funds. Due to the pandemic, SMEs face increasing pressure to meet short-term financing needs and supply chain finance represents a competitive and suitable financing solution. It is initiated by the buyers that receive goods or services in order to help their suppliers to secure the financing of receivables at favourable terms.
The proposed operation is a linked risk sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) between the EIB and ISP aimed at improving access to finance of mainly SME suppliers (estimated to represent up to 80% of the portfolio), but possibly also Midcaps (c. 20% of the portfolio) and to only a limited extent Large Corporates (the suppliers) of eligible non-SME buyers (the buyers) located in Italy through a reverse factoring platform, to foster access to liquidity and economic recovery.
Through this instrument, suppliers receive prompt payment for their goods and/or services and are able to maintain a healthy financial position while the buyer benefits from a consistent high level service/provision of goods and ensures the survival of relevant, even if typically small, business partners.
The EIB will require that Intesa Sanpaolo S.p.A. take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's environmental standards and related EU/national legislation.
The EIB will require that Intesa Sanpaolo S.p.A. take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's procurement standards and related EU/national legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.