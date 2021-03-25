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BENIN RESILIENCE ECONOMIQUE COVID 19

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 45 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 45 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2021 : 45 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 17/12/2021
20200841
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BENIN RESILIENCE ECONOMIQUE COVID 19
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Sovereign loan to part-finance a guarantee scheme for SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic in Benin, contributing to the measures put in place by the government in the context of its economic and social resilience response to the pandemic.

The proposed operation aims at addressing the long-standing credit constraints of agri-food value chain actors in Benin by de-risking agricultural lending for financial institutions. In doing so, the project is expected to contribute towards addressing the market failure of imperfect information and the ensuing obstacles to access to finance that agricultural stakeholders are confronted with. Simultaneously, the operation aims at supporting the country's COVID-19 recovery efforts through interventions that restore the livelihoods of agri-food value chains stakeholders, thus supporting business continuity and associated employment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the Promoter to take all the requisite measures to ensure that final beneficiaries implementing sub-projects receiving EIB financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The Bank will require the Promoter to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Under EFSD+ Guarantee

Projets associés
Projet apparenté
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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