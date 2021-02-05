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GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 20 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2021 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2021
Statut
Référence
Signé | 23/12/2021
20200833
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
PROVINCIE GRONINGEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 66 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition of hydrogen-powered trains to provide regional rail services in North Netherlands and installation of one refuelling station.

The project consists of the acquisition of four hydrogen trains to provide regional rail services in the "Northern Lines" that cover the provinces of Groningen and Friesland and the installation of one refuelling station that will serve these trains, as well as in the future a possible extension for road vehicles and barges. The new rolling stock will provide additional capacity to run services on non-electrified railway network in the north of the Netherlands, including a small new extension from Veendam to Stadskanaal. The project is also the first milestone of a wider ambition to decarbonise transport in the region by replacing all existing diesel trains under this PSO with hydrogen trains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for the installation of the hydrogen refuelling facility and other associated facilities (e.g. maintenance depots) and the environmental standards applied during the potential scrappage of existing diesel trains will be analysed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
15/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
Date de publication
15 Apr 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136093758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200833
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
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Fiche récapitulative
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
Fiche technique
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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