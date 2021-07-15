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THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Signature(s)

Montant
5 000 000 €
Secteur(s)
Eau, assainissement : 249 975 €
Déchets solides : 500 025 €
Aménagement urbain : 750 000 €
Transports : 1 750 000 €
Industrie : 1 750 000 €
Date(s) de signature
23/12/2021 : 249 975 €
23/12/2021 : 500 025 €
23/12/2021 : 750 000 €
23/12/2021 : 1 750 000 €
23/12/2021 : 1 750 000 €
Autres liens
Related public register
02/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 23/12/2021
20200800
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
MERIDIAM GP SAS,MERIDIAM SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Layered fund developing and investing in sustainable and resilient urban infrastructure. The investment is made under the Luxembourg-EIB Climate Finance Platform.

Develop and invest in greenfield essential infrastructure that responds to the critical needs of growing cities in non-OECD countries, as part of identified city resilience plans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines are expected to provide for environmental and social due diligences of all projects according to guidelines acceptable to the EIB.

The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation will be done under the Luxembourg EIB Climate Finance Platform ("LCFP") and is expected to have a significant climate action component in line with the objectives of this mandate.

Documents liés
02/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Date de publication
2 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142348764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200800
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Industrie
Aménagement urbain
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Autres liens
Fiche récapitulative
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Fiche technique
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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