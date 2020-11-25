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ERI SME GUARANTEE - CAPITAL BANK OF JORDAN

Signature(s)

Montant
10 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 10 500 000 €
Lignes de crédit : 10 500 000 €
Date(s) de signature
28/01/2021 : 10 500 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 28/01/2021
20200778
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERI SME GUARANTEE - CAPITAL BANK OF JORDAN
CAPITAL BANK OF JORDAN PSC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 70 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capped partial portfolio guarantee to a selected financial intermediary to support financing of investments undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) in Jordan, thereby contributing to economic resilience in a country that has been severely impacted by external shocks such as the Syrian refugee crisis and the COVID-19 pandemic.

The primary objective of the operation is to enhance access to finance for Jordanian small- and medium-sized enterprises (SMEs) through improved terms and conditions, especially reduced collateral requirements, lower financing costs and longer maturities. It will encourage the intermediary in reaching out to underserved and vulnerable groups of the Jordanian society, including women, youth and refugees, and sustain support to clients affected by the COVID-19 crisis.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the selected financial intermediary to take all requisite measures to ensure that the relevant procedures carried out by the final beneficiaries will comply with national legislation and the EIB's Environment and Social Standards.

The Bank will require the selected financial intermediary to take all requisite measures to ensure that procurement by the final beneficiary is undertaken in line with the provisions of the EIB Guide to Procurement.

Projets associés
Projet apparenté
ERI SME GUARANTEE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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