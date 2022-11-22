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ABI - WEST AFRICA RISK SHARING FACILITY

Signature(s)

Montant
10 400 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 10 400 000 €
Date(s) de signature
21/12/2023 : 10 400 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2022
Statut
Référence
Signé | 21/12/2023
20200730
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ABI - WEST AFRICA RISK SHARING FACILITY
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This facility provides a partial portfolio guarantee to the financial intermediary Atlantic Business International (ABI) and its banking subsidiaries in order to support financing eligible small and medium-sized investments undertaken by SMEs in several countries in West Africa, thereby contributing to economic resilience, employment generating activities and alleviating the economic burden due to the COVID-19 outbreak in the region.

The primary objective of the operation is to enhance access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) and enable improved terms and conditions like reduced collateral requirements and/or lower financing costs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
22 novembre 2022
21 décembre 2023
Projets associés
Projet apparenté
COVID-19 SME ACCESS TO FINANCE INITIATIVE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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