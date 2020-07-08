Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 350 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2021 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/03/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2022
Statut
Référence
Signé | 18/11/2021
20200708
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
UCB SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 975 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in research and development (R&D) activities and in the construction of an advanced manufacturing plant that will be located in existing promoter facilities in Belgium.

The project aims at improving the health of European citizens, increasing the competitiveness and boosting the innovative capacity of European health-related industries and businesses. The project focuses on neuroscience and immunology in particular neuro-degeneration, neuro-inflammation and rare diseases as well as autoimmune diseases, which are mostly still underserved and leave a high clinical unmet need.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes the construction of a new plant to manufacture pharmaceutical products. This activity is listed in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Whether a EIA under the directive 2014/52/EU is required and other environmental details will be verified during the project appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
25/03/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Date de publication
25 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141153635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200708
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253186478
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200708
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/03/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Autres liens
Fiche récapitulative
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Fiche technique
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes