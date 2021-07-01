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CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 000 000 €
Déchets solides : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2021 : 15 000 000 €
20/12/2021 : 15 000 000 €
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23/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
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France : avec le soutien de la Commission européenne, la BEI finance un prêt de 30 m d'euros pour la technologie de recyclage enzymatique de Carbios afin de soutenir le développement de l’économie circulaire

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 20/12/2021
20200648
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
CARBIOS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Industrie manufacturière
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of an enzymatic recycling demonstration plant for PET plastics and polyester fibers and a production unit of biodegradable additives for bioplastics. The project is located in France.

The project aims at financing the construction and operation of a PET enzymatic recycling plant and biodegradation production unit in France. The company's objective is to demonstrate the technical and economic viability of its technology under real industrial conditions and optimise its bioprocesses. The project will contribute to addressing the problem of plastic pollution and to reaching the targets set in the EU's Circular Economy Package (July 2018) and Single-Use Plastics Directive (March 2019).

Additionnalité et impact

The project comprises a demonstration plant and a biodegradation unit in France to deploying two innovative enzymes-based bioprocesses for the recycling of plastic waste and biodegradation for plastics that today largely is landfilled or incinerated. The project will generate positive externalities in the form of lower virgin resource consumption, reduced emissions and climate change impact associated with reducing incineration and landfilling of plastics. The project will enable a closed loop recycling of PET .The project is implemented by an experienced management team that has patented and tested their new technology. EIB's involvement will contribute to providing long-term finance, and funding diversification. It will provide advantages in terms of duration, availability and pricing

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The demonstration plant will be located on an existing authorised industrial site. The project will not fall under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the compliance of the project with relevant EU legislation will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151562333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200648
Secteur(s)
Industrie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CARBIOS PET BIO-RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252352308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200648
Secteur(s)
Industrie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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