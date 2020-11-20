COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) EDUCATION INFRA

Fiche récapitulative
The project consists of the support of a multi-annual investment programme by the Fédération Wallonie-Bruxelles, the constitutional entity responsible for education, youth, sport and cultural matters for the French-speaking community of Belgium in the Walloon and Brussels Regions. The project covers the construction and the renovation of educational infrastructure, as well as related sport and cultural public infrastructure, with an emphasis on sustainability and students' wellbeing.
The project is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary, secondary and higher education institution estates, including facilities for children with special educational needs, in the French-speaking part of Belgium, i.e. in the "Fédération Wallonie-Bruxelles."
The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects (Annex II of the European Directive). Aspects related to historical and cultural heritage will also be verified during appraisal. Directive 2010/31/EU amended in 2018 by Directive (EU) 2018/844 on the Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal on a case-by-case basis. The possible impact on natural sites will be checked during the appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.