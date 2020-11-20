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COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) EDUCATION INFRA

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 600 000 000 €
Éducation : 600 000 000 €
Date(s) de signature
6/05/2021 : 300 000 000 €
22/12/2020 : 300 000 000 €
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29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) EDUCATION INFRA
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20200599
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) EDUCATION INFRA
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1331 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the support of a multi-annual investment programme by the Fédération Wallonie-Bruxelles, the constitutional entity responsible for education, youth, sport and cultural matters for the French-speaking community of Belgium in the Walloon and Brussels Regions. The project covers the construction and the renovation of educational infrastructure, as well as related sport and cultural public infrastructure, with an emphasis on sustainability and students' wellbeing.

The project is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary, secondary and higher education institution estates, including facilities for children with special educational needs, in the French-speaking part of Belgium, i.e. in the "Fédération Wallonie-Bruxelles."

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects (Annex II of the European Directive). Aspects related to historical and cultural heritage will also be verified during appraisal. Directive 2010/31/EU amended in 2018 by Directive (EU) 2018/844 on the Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal on a case-by-case basis. The possible impact on natural sites will be checked during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) EDUCATION INFRA
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133250541
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200599
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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