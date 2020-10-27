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BLUEPEAK PRIVATE CAPITAL FUND

Signature(s)

Montant
24 614 374,79 €
Secteur(s)
Services : 24 614 374,79 €
Date(s) de signature
21/05/2021 : 24 614 374,79 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 21/05/2021
20200561
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BLUEPEAK PRIVATE CAPITAL FUND
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 30 million (EUR 25 million)
USD 200 million (EUR 164 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Investment fund providing growth and expansion capital to small and medium-sized enterprises (SMEs).

BluePeak Private Capital Fund is a generalist-sector fund providing growth capital to SMEs and mid-market companies in Africa. The fund will seek to support companies with experienced management teams, stable market positioning and strong growth potential. The operation will support the development of the private sector by increasing access to finance, reducing unemployment and attracting private and institutional investors to the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will comply with the EIB's Environmental and Social Guidelines.

The fund will comply with the EIB's procurement policies.

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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