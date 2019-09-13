QUANTUM Systems (EGFF)

Fiche récapitulative
Quantum Systems develops advanced drones (unmanned aerial vehicles) capable of autonomous missions and vertical take off and landing, supported by artificial intelligence and a proprietary flight planning software. The financing covers the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of drones for commercial and governmental applications, increase of marketing and sales expenditures and well as permanent increase of working capital. The RDI activities and investments are carried out in primarily in Germany, and to lesser extent in other EU locations, in the period 2020-23.
The financed RDI activities aim at enhancing the current product portfolio with innovative features, improving the modularity and robustness of drones, and developing new functionalities and products to further enable autonomous operations, in particular for mapping, inspection and survey applications. The financing of the permanent increase of working capital as well as sales and marketing expenditures aims at sustaining the company's growth.
The activities and investments underlying the loan are not listed in any annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the proposed investments are not subject to the EIA directive. The Bank's services will however review the environmental aspects of the project during the due diligence process.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.