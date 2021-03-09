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OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2

Signature(s)

Montant
65 368 911,68 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 65 368 911,68 €
Énergie : 65 368 911,68 €
Date(s) de signature
21/09/2021 : 2 850 000 €
21/09/2021 : 62 518 911,68 €
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22/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2

Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2021
Statut
Référence
Signé | 21/09/2021
20200396
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2
BORD NA MONA PLC,ELECTRICITY SUPPLY BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of an onshore wind farm with a total capacity of 83MW in County Mayo, Ireland.

The project will contribute to meeting the EU and Irish targets for energy generated from renewable energy sources.

Additionnalité et impact

The financing of the project through the EIB will support the deployment of new renewable energy capacity in the Northwest of Ireland (a Cohesion region); crucial for the achievement of the targets set out in the National Energy and Climate Plan. The financing of this project also contributes to EIB's lending priority objectives on Renewable Energy, Climate Action, Environmental Sustainability (Pollution Prevention Control) as well as economic and social Cohesion.The project produces electricity from low carbon sources (onshore wind) and thereby reduces carbon emissions and air pollution, compared with fossil-fuel generation. It thus addresses the market failure of negative climate and environmental externalities. The generated electricity will receive support through a two-sided contract-for-difference floating premium stemming from a competitive auction process. As the project relies partially on revenues from the market, in a sector characterised by incomplete markets, the project improves market efficiency and competition.The operation is expected to yield good quality and results, due to avoided carbon emissions, fair employment creation and adequate governance arrangements by the promoter. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising process and crowding in other financiers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment (EIA) process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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22/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - Appendix to Supplementary EIS
Date de publication
12 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139572154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - EIA Report - Photomontages
Date de publication
9 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139392796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - Non Technical Summary
Date de publication
10 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139246412
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - Supplemental EIS
Date de publication
12 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139570698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - Natura Impact Statement
Date de publication
12 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139570594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2 - Environmental Impact Statement
Date de publication
21 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139260028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2
Date de publication
22 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
138785735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200396
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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