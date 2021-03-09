OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 2

Fiche récapitulative
Construction and operation of an onshore wind farm with a total capacity of 83MW in County Mayo, Ireland.
The project will contribute to meeting the EU and Irish targets for energy generated from renewable energy sources.
The financing of the project through the EIB will support the deployment of new renewable energy capacity in the Northwest of Ireland (a Cohesion region); crucial for the achievement of the targets set out in the National Energy and Climate Plan. The financing of this project also contributes to EIB's lending priority objectives on Renewable Energy, Climate Action, Environmental Sustainability (Pollution Prevention Control) as well as economic and social Cohesion.The project produces electricity from low carbon sources (onshore wind) and thereby reduces carbon emissions and air pollution, compared with fossil-fuel generation. It thus addresses the market failure of negative climate and environmental externalities. The generated electricity will receive support through a two-sided contract-for-difference floating premium stemming from a competitive auction process. As the project relies partially on revenues from the market, in a sector characterised by incomplete markets, the project improves market efficiency and competition.The operation is expected to yield good quality and results, due to avoided carbon emissions, fair employment creation and adequate governance arrangements by the promoter. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising process and crowding in other financiers.
The project is fully consented following an environmental impact assessment (EIA) process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.