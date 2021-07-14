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ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 225 000 000 €
Énergie : 225 000 000 €
Date(s) de signature
8/05/2024 : 15 000 000 €
7/12/2021 : 90 000 000 €
14/07/2021 : 120 000 000 €
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Roumanie : la BEI confirme l’octroi d’un prêt de 120 millions d’EUR à l’opérateur de distribution d’électricité du groupe Electrica pour moderniser le réseau électrique, installer des compteurs évolués et accélérer l’utilisation des énergies renouvelables dans l’ensemble de la Roumanie

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juillet 2021
Statut
Référence
Signé | 14/07/2021
20200391
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The investment programme comprises a large number of schemes for the reinforcement and modernisation of the electricity distribution network in Romania. It encompasses high, medium and low voltage electricity distribution schemes, including the deployment of advanced meters.

The project will allow the Promoter to improve the reliability of electricity supply, to reduce network losses, to connect new users and to improve the overall operational efficiency of the electricity distribution system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The high voltage programme schemes have the potential for some adverse environmental impacts. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Date de publication
1 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139831913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200391
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254662701
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200391
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Electrica Distribution Network Upgrade
Electrica Distribution Network Upgrade
©EIB

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