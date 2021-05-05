TELEKOM SRBIJA BROADBAND EVOLUTION

Fiche récapitulative
The project relates to the design and early rollout of a 5G mobile telecommunications network throughout Serbia as well as the densification and upgrade of the commercial 4G network. The project will be rolled out throughout the country and includes the deployment of the physical infrastructure (antennas, power and cooling facilities) and the active Radio Access Network equipment. The project also includes investments in the transmission and backhauling network to the mobile sites to cater for the increased bandwidth requirements at the sites.
The project is fully aligned with the EIB External Lending Mandate (ELM) 2014-2020, which aims to finance investment projects in the areas of social, environmental, and economic infrastructure, including telecommunications and broadband network infrastructure. The project's objectives target the increase of the competitiveness of the electronic communications market, the development of a wide range of services available to the end users and the deployment of ultra-fast broadband connections. The project supports the country's Development Strategy for New Generation Network up to 2023 that promotes the development and take-up of 5G technologies.
Investments in mobile telecommunications networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.