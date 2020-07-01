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COVID-19 ITALIAN HEALTHCARE FL

Signature(s)

Montant
2 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 2 000 000 000 €
Santé : 2 000 000 000 €
Date(s) de signature
12/02/2021 : 1 000 000 000 €
30/07/2020 : 1 000 000 000 €
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22/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 ITALIAN HEALTHCARE FL
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 30/07/2020
20200297
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 ITALIAN HEALTHCARE FL
REPUBBLICA ITALIANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 2000 million
EUR 3155 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to support healthcare investments incurred by the Italian Regions and/or other public sector entities / sub-sovereign public authorities in relation to the COVID-19 pandemic. It is part of the EU Members States and European Commission joint response to the pandemic and in line with the EIB's main infrastructure policy objective, in particular related to "Integrated territorial development".

As a healthcare and recovery plan, the project aims to address the current COVID-19 crisis and the related healthcare needs across the country. The schemes under this framework loan cover investments for the upgrade of the management information system (e.g. electronic medical records), thus contributing to the EIB's primary objective of "Innovation and Skills" (e-Health). Moreover, some components of the project and part of the total investment cost are expected to be located in cohesion regions. The project partially also responds to the Climate Action policy target, since the component of the total costs referring to refurbishment works will contribute to improve the energy performance of the concerned hospital buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns operational and capital expenditures that are expected to be carried out in the Promoter's existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, in case the Promoter is notified by one of the competent environmental authorities that one of the components constituting the project should require an EIA or equivalent, a copy of such EIA needs to be sent to the EIB once established.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 ITALIAN HEALTHCARE FL
Date de publication
22 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130382590
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200297
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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