KOMERCNI BANKA COVID19 RESPONSE FOR SME&MIDCAPS

The project addresses socio-economic impact of the Covid-19 pandemic through loans to the SMEs and Midcaps in the Czech Republic.





﻿With the expectation of approximately 80% of the funds being allocated to investments in Cohesion regions (i.e. all regions expect the Prague region in Czech Republic), the proposed operation also falls under the scope of the EU objectives through its contribution to regional development, helping reduce regional disparities and towards increasing competitiveness and productivity of SMEs and Midcaps.





Komercni Banka ("KB") is a subsidiary of Société Générale ("SG") and a well-known counterpart to EIB with a successful track-record of allocating EIB operations in Czech Republic and Slovakia. KB is in the banks top three ranking in the Czech Republic in terms of assets, with a strong position in corporate banking and a market share of around 18% in total lending as of March 2021.





The financing for this operation consists of the repurposed balance available under the KOMERCNI BANKA ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE (2015-0174) loan.







