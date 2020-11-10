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DISTRIBUTION EAU DE PARIS

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 130 000 000 €
Eau, assainissement : 130 000 000 €
Date(s) de signature
6/08/2021 : 130 000 000 €
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Related public register
17/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DISTRIBUTION EAU DE PARIS

Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 06/08/2021
20200262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DISTRIBUTION EAU DE PARIS
EAU DE PARIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 473 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Programme de travaux 2021 à 2025 pour l'amélioration de l'outil de production et de distribution de l'eau potable de la ville de Paris.

Mise aux normes, mise en sécurité et amélioration de l'outil de production et de distribution de l'eau potable de la ville de Paris, comprenant des mesures d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la performance énergétique.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet vise à maintenir la conformité avec la Directive 98/83/CE sur l'Eau Potable et la Directive-cadre 2000/60/CE sur l'Eau. Plusieurs projets de construction inclus dans le projet pourraient relever de l'annexe I de la Directive 2014/52/UE sur l'Evaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE) modifiant la Directive 2011/92/UE sur les EIE. Les procédures d'Evaluation des Incidences sur l'Environnement sont mises en œuvre lorsque les autorités compétentes l'exigent et des mesures d'atténuation sont appliquées si nécessaire. Le cas échéant, les exigences des Directives Habitats et Oiseaux (92/43/CEE et 2009/147/CE) sont appliquées. L'instruction de la Banque se concentrera sur la capacité de gestion environnementale du Promoteur à appliquer correctement ces Directives de l'UE.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (Directive 2014/25/UE ainsi que la Directive 92/13/CEE ainsi qu'interprétée par la Cour de Justice de l'UE), y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Documents liés
17/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DISTRIBUTION EAU DE PARIS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DISTRIBUTION EAU DE PARIS
Date de publication
17 Apr 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135973974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200262
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/04/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DISTRIBUTION EAU DE PARIS
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DISTRIBUTION EAU DE PARIS
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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