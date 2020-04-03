Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CUREVAC (IDFF)

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 75 000 000 €
Industrie : 18 750 000 €
Services : 56 250 000 €
Date(s) de signature
27/06/2020 : 18 750 000 €
27/06/2020 : 56 250 000 €
Autres liens
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUREVAC (IDFF)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et la Commission apportent un soutien financier de 75 millions d'euros à CureVac pour le développement de vaccins et l'expansion de leur fabrication
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter

Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 27/06/2020
20200248
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CUREVAC (IDFF)
CUREVAC AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 275 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Industrie manufacturière
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project supports a biotech company to develop a prophylactic vaccine against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The eligible investment plan includes Research, Development and Innovation (RDI)and related expenses to finance the development of the product and its subsequent commercial manufacture on a very large scale.

The proposed transaction will support RDI and manufacturing investments required to bring a product to the market addressing a high unmet medical need, for the current COVID-19 crisis. By co-investing in the project, the EIB contributes to improving healthcare, whilst also fostering the generation of European scientific knowledge and acumen, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in RDI that are expected to be carried out in the promoter's existing facilities or other research centres already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Investments are also expected to be made into the furnishing and validation of an existing manufacturing facility, this aspect of the project falls under the annex II of the EIA directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. Full environmental details will be verified during appraisal, including evidence of any screening by the competent authorities.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. Details will be assessed during the project's due diligence.

Documents liés
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUREVAC (IDFF)
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et la Commission apportent un soutien financier de 75 millions d'euros à CureVac pour le développement de vaccins et l'expansion de leur fabrication

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUREVAC (IDFF)
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129164193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200248
Secteur(s)
Industrie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUREVAC (IDFF)
Autres liens
Fiche récapitulative
CUREVAC (IDFF)
Fiche technique
CUREVAC (IDFF)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et la Commission apportent un soutien financier de 75 millions d'euros à CureVac pour le développement de vaccins et l'expansion de leur fabrication
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et la Commission apportent un soutien financier de 75 millions d'euros à CureVac pour le développement de vaccins et l'expansion de leur fabrication
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter
Autres liens
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUREVAC (IDFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes