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AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
22/06/2021 : 50 000 000 €
23/07/2020 : 100 000 000 €
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Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Projet apparenté
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 23/07/2020
20200195
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Operation to finance social and affordable housing units in Austria. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

The project aims to meet the high-demand for affordable housing in Austria, with a focus on urban areas. It will address the existing need stemming from low- and middle-income households.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives has been verified as part of the appraisal process: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU have also been assessed.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. However, the housing projects will be developed by final beneficiaries (non-profit housing development companies, commercial property companies, local authorities), some of which (i.e. local authorities) will fall under public procurement rules. The Bank will require the Promoter to ensure that final beneficiaries falling under the EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Projets associés
Projet apparenté
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130445173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200195
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Autres liens
Fiche récapitulative
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Fiche technique
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Projet apparenté
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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