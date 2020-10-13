HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

Fiche récapitulative
The project concerns the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) on cables, connectors and sensors primarily for automotive and, partly, industrial applications, as well as in digitalisation of production and digitalisation and automation of intralogistic processes. The RDI activities and investments will be carried out at the Promoter's production and development centre in Austria in the period 2020-2023.
The project aims at developing innovative solutions in the field of special and high-voltage cable harnesses, plugs, connectors, as well as wire and sensor technologies for automotive, industrial automation and e-bikes, most of which are key enablers for the deployment of electrified, more connected and safer vehicles as well as digital industrial technologies. The project also partly includes investments for the deployment of an innovative Smart Production System as well as the deployment of innovative digitalisation and automation technologies for the Promoter's intralogistic processes.
Research and development activities of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits. Digitalisation and automation of intralogistic processes include the installation, inside an existing building already covered by permits, of a highly digitalised and automated logistic infrastructure to serve the production at the Promoter's Austrian site. In light of the above, the project does not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per the above-mentioned Directive.
The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.