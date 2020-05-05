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AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Signature(s)

Montant
53 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 53 700 000 €
Industrie : 53 700 000 €
Date(s) de signature
9/03/2022 : 23 350 000 €
5/08/2024 : 30 350 000 €
Autres liens
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 09/03/2022
20200165
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
INNSBRUCKER IMMOBILIEN GMBH UND CO KG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 54 million
EUR 108 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of highly energy efficient social housing units in the city of Innsbruck.

The affordable housing units will be built using higher energy efficiency standard, therefore expected to reduce energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is expected that these housing units will perform at least 20% better than the Nearly-Zero Energy Building (NZEB) standard set by the current Austrian regulation,The project will be aligned with the EU Directive (2018/844/EU) amending the 2010 Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) and Directive 2018/2002/EU amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency. During the construction stage, the project implementation may lead to increased noise and vibration level and may affect quality air. Adequate mitigation measures will be implemented together with the enforcement of best practices. The project impacts at construction stage will be reversible and temporary at a level that are deemed acceptable. The EIB will review the environmental and social permitting as well as building permits issuance to ensure compliance with EIB standards.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130684797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200165
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
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Fiche récapitulative
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
Fiche technique
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Photogallery

EIB financed energy efficient homes in Innsbruck. Austria
Affordable Passive House Living Space Innsbruck
©INNSBRUCKER IMMOBILIEN GMBH UND CO KG

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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