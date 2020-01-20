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MONEGROS WIND

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 90 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
16/06/2020 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONEGROS WIND
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MONEGROS WIND

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 16/06/2020
20200120
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MONEGROS WIND
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS P/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 468 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the implementation of a portfolio of onshore wind farms located in the Spanish region of Aragon, for a total capacity of 487MW.

The project refers to a project finance operation for the implementation of a portfolio of onshore wind farms, for a total capacity of ~487 MW, located in the Spanish region of Aragon.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

With regard to the environmental and social aspects, the plants fall in Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and because of their technical features, have been screened in by the competent authority. The promoter performed EIA processes for the plants and interconnection infrastructure. All facilities possess environmental licenses. The authorization procedure and compliance with the relevant directives will be further appraised in detail; this concerns in particular the potential need for a cumulative impacts assessment and the impacts on protected flora and fauna, including Natura 2000 sites. No additional details, including detailed location of individual plants, are know at this stage. Finally, in case the promoter intends to use expropriation for certain pieces of land, the process will be assessed at appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions . However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONEGROS WIND
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MONEGROS WIND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONEGROS WIND
Date de publication
1 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129016040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200120
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MONEGROS WIND
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165133172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200120
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONEGROS WIND
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MONEGROS WIND
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Fiche récapitulative
MONEGROS WIND
Fiche technique
MONEGROS WIND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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