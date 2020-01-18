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MAV-START RAIL ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
157 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 157 500 000 €
Transports : 157 500 000 €
Date(s) de signature
4/10/2022 : 157 500 000 €
Autres liens
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MAV-START RAIL ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 04/10/2022
20200118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAV-START RAIL ROLLING STOCK
MAV-START VASUTI SZEMELYSZALLITO ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 158 million
EUR 318 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition of 21 double decker Electric Multiple Units to be used for regional connections in Hungary.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in Hungary as well as promote travel by rail, reducing the use of private vehicles and the associated negative impacts on the local environment, road safety and greenhouse gas (GHG) emissions and, thereby, contribute to sustainable transport in line with EU objectives. The project is primarily located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects to develop less developed regions as well as point (c) common interest. The project will also contribute to meeting the Bank's target for support to climate action. The project is likely to comply with the Lending Policy for Transport and this is to be confirmed during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MAV-START RAIL ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130477041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200118
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237417301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200118
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MAV-START RAIL ROLLING STOCK
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Fiche récapitulative
MAV-START RAIL ROLLING STOCK
Fiche technique
MAV-START RAIL ROLLING STOCK

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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