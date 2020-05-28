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ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Burkina Faso : 15 000 000 €
Eau, assainissement : 15 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2020 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2020
Statut
Référence
Signé | 27/11/2020
20200098
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 39 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction d'infrastructures de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans le quartier de Tanghin, localité au Nord de la capitale Ouagadougou. Les travaux permettront également la réalisation d'aménagements durables ainsi que la valorisation des berges du canal de Tanghin en vue de favoriser l'activité économique locale.

Le projet présenté consiste en la construction d'un drain au sein de la localité de Tanghin, quartier sis au Nord de Ouagadougou. En outre, il est prévu la mise en place d'aménagements attenants au drain. La présente opération s'inscrit dans un programme plus global de drainage et d'assainissement de l'agglomération de Ouagadougou. Ce Programme de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) est porté par la Municipalité de Ouagadougou et est soutenu par l'Etat burkinabé. Une fois réalisés, ces travaux contribueront directement au développement urbain durable ainsi qu'à la préservation de l'environnement et de divers équipements socio-économiques (centres de santé, centres sportifs ou marchés) dans la ville de Ouagadougou. Plus précisément, les effets positifs attendus concernent: (i) la stabilisation du régime hydrologique de la localité de Tanghin ; (ii) la réduction des inondations dans la zone ciblée ; (iii) la sécurisation des activités économiques en saison pluvieuse ; (iv) la réduction des pertes en vies humaines liées aux inondations ; (v) la réduction de la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement ; (vi) le désenclavement des lieux de vie; (vii) l'amélioration de la couverture des lieux de résidence par les services de ramassage des ordures ménagères ; (viii) la meilleure accessibilité à des infrastructures socio-économiques (marchés, écoles entre autres); et (ix) l'amélioration de la qualité de vie des populations les plus vulnérables dont les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, le projet contribue spécifiquement à la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ou ODDs) suivants ODD 3 et 11 visant à promouvoir respectivement une bonne santé pour tous et le développement de villes et communautés durables. Le projet contribue également à la réalisation des ODDs 1 (absence de pauvreté), 2 (sécurité alimentaire), 5 (égalité des sexes) et 8 (travail décent et croissance économique).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de la BEI seront respectés, tout comme les procédures du Promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux. La préparation d'une étude environnementale et sociale et un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet ont été lancés dans le cadre de la réalisation des études Avant Projet Détaillé (APD), financées par la Délégation de l'UE au Burkina Faso.

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU - Evaluation Environnementale Stratégique
Date de publication
28 May 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130936396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200098
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129252834
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200098
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
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