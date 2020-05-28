ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Construction d'infrastructures de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans le quartier de Tanghin, localité au Nord de la capitale Ouagadougou. Les travaux permettront également la réalisation d'aménagements durables ainsi que la valorisation des berges du canal de Tanghin en vue de favoriser l'activité économique locale.
Le projet présenté consiste en la construction d'un drain au sein de la localité de Tanghin, quartier sis au Nord de Ouagadougou. En outre, il est prévu la mise en place d'aménagements attenants au drain. La présente opération s'inscrit dans un programme plus global de drainage et d'assainissement de l'agglomération de Ouagadougou. Ce Programme de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) est porté par la Municipalité de Ouagadougou et est soutenu par l'Etat burkinabé. Une fois réalisés, ces travaux contribueront directement au développement urbain durable ainsi qu'à la préservation de l'environnement et de divers équipements socio-économiques (centres de santé, centres sportifs ou marchés) dans la ville de Ouagadougou. Plus précisément, les effets positifs attendus concernent: (i) la stabilisation du régime hydrologique de la localité de Tanghin ; (ii) la réduction des inondations dans la zone ciblée ; (iii) la sécurisation des activités économiques en saison pluvieuse ; (iv) la réduction des pertes en vies humaines liées aux inondations ; (v) la réduction de la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement ; (vi) le désenclavement des lieux de vie; (vii) l'amélioration de la couverture des lieux de résidence par les services de ramassage des ordures ménagères ; (viii) la meilleure accessibilité à des infrastructures socio-économiques (marchés, écoles entre autres); et (ix) l'amélioration de la qualité de vie des populations les plus vulnérables dont les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, le projet contribue spécifiquement à la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ou ODDs) suivants ODD 3 et 11 visant à promouvoir respectivement une bonne santé pour tous et le développement de villes et communautés durables. Le projet contribue également à la réalisation des ODDs 1 (absence de pauvreté), 2 (sécurité alimentaire), 5 (égalité des sexes) et 8 (travail décent et croissance économique).
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de la BEI seront respectés, tout comme les procédures du Promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux. La préparation d'une étude environnementale et sociale et un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet ont été lancés dans le cadre de la réalisation des études Avant Projet Détaillé (APD), financées par la Délégation de l'UE au Burkina Faso.
La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.
Dans le cadre de la garantie EFSD+
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Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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