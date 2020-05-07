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ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 35 000 000 €
Transports : 35 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2020 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
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Espagne : la BEI prête 35 millions d’EUR à Endesa pour l’installation de 8 500 bornes de recharge de véhicules électriques
Projet apparenté
EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 30/07/2020
20200084
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
ENDESA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 71 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the deployment of an Electric Vehicle Charging (EVC) network in Spain. The project will involve the installation of approximately 4,000 charging stations and the associated connections to the distribution network over the period 2020 to 2023. The charging infrastructure will consist of slow/normal charging stations as well as fast and super-fast chargers. The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives.

The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives. This is a sub-operation of the EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN a program that aims to support the promoters'/borrowers' plans for installing of infrastructure for electric vehicle mobility across Spain, contributing to the electrification of transport and therefore to pathways towards decarbonisation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130692277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200084
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256734863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200084
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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