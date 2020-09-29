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PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

Signature(s)

Montant
28 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 28 200 000 €
Eau, assainissement : 28 200 000 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 28 200 000 €
Autres liens
Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Related EFSI register
08/02/2021 - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20200073
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
AGUAS DO INTERIOR - NORTE EIM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 56 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Water supply and sewage investments relating to 8 municipalities in northern Portugal to be implemented by a new intermunicipal company incorporated for that purpose.

The proposed project will help meet the requirements of key EU directives in the water and wastewater sector, notably the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC, and national regulations. The project will have a positive environmental and social impact, in terms of security of supply of potable water, pollution abatement, preservation of water bodies and reduction of water losses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute towards ensuring compliance with water quality standards set by the relevant sector Directives, in particular the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC, the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC as amended by Directive 98/15/EC, and the Drinking Water Directive 98/83/EC. The Promoter will be required to comply with the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the EU Habitats 92/43/EEC and EU Birds 79/409/EE Directives, where appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134397544
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200073
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Date de publication
8 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
137853619
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200073
Dernière mise à jour
8 Feb 2021
Secteur(s)
Eau, assainissement
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Fiche technique
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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