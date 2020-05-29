PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Fiche récapitulative
The project will finance the construction and operation of four small to medium-sized onshore wind farms (total nominal capacity 112 MW), geographically dispersed in South-eastern regions of Italy.
The aim is to generate electricity from renewable energy sources, in line with the EU and national targets for the production of clean energy and the reduction of greenhouse gases. The project will foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. This will happen partly through a market-competitive auction system and partly, and more importantly, through subsidy-free, market-based instruments. Such instruments, for example power purchase agreements, traditionally used by thermal plants, are increasingly adapted to the specificities of wind and solar farms. aThe project is also located in EU Cohesion priority regions.
Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). National legislation requires for projects harvesting renewable energy sources for electricity production to review compliance with national legislation on environmental matters ("Autorizzazione Unica" - AU). An Environmental Impact Assessment (EIA) is hence a sub-procedure of this AU. EIAs were undertaken for all wind farms, and the competent authorities have granted approval.
The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applies. Equipment and works will be purchased through EPC contracts for each SPV, which will include the supply and installation of turbines, the works for infrastructure and electrical (Balance of Plant), etc.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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