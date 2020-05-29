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PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Signature(s)

Montant
75 600 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 75 600 000 €
Énergie : 75 600 000 €
Date(s) de signature
17/11/2021 : 1 550 000 €
17/11/2021 : 17 575 000 €
17/11/2021 : 17 575 000 €
17/11/2021 : 38 900 000 €
Autres liens
Related public register
18/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Related EFSI register
21/12/2020 - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 17/11/2021
20200062
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
PLT ENERGIA SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 76 million
EUR 125 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction and operation of four small to medium-sized onshore wind farms (total nominal capacity 112 MW), geographically dispersed in South-eastern regions of Italy.

The aim is to generate electricity from renewable energy sources, in line with the EU and national targets for the production of clean energy and the reduction of greenhouse gases. The project will foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. This will happen partly through a market-competitive auction system and partly, and more importantly, through subsidy-free, market-based instruments. Such instruments, for example power purchase agreements, traditionally used by thermal plants, are increasingly adapted to the specificities of wind and solar farms. aThe project is also located in EU Cohesion priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). National legislation requires for projects harvesting renewable energy sources for electricity production to review compliance with national legislation on environmental matters ("Autorizzazione Unica" - AU). An Environmental Impact Assessment (EIA) is hence a sub-procedure of this AU. EIAs were undertaken for all wind farms, and the competent authorities have granted approval.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applies. Equipment and works will be purchased through EPC contracts for each SPV, which will include the supply and installation of turbines, the works for infrastructure and electrical (Balance of Plant), etc.

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21/12/2020 - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Date de publication
18 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133261492
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200062
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Date de publication
21 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
135157750
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200062
Dernière mise à jour
21 Dec 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
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21/12/2020 - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
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Fiche récapitulative
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Fiche technique
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

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